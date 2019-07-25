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25.07.2019 18:57
Рубрика: В мире

Вето на страже ВПК

Трамп продаст оружие Саудовской Аравии вопреки мнению конгресса
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Президент США Дональд Трамп пресек попытки конгрессменов заблокировать сделку по поставке американских вооружений Саудовской Аравии и другим монархиям Персидского залива. Речь о контрактах на поставку ракет, управляемых бомб, боеприпасов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 8,1 миллиарда долларов.

Формально Пентагон обязан согласовывать с конгрессом планируемые сделки по экспорту вооружений и военной техники. Но пару месяцев назад администрация Трампа заявила, что использует специальные полномочия для продажи Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии вооружений в обход законодательной ветви власти, которая скептически оценивала эти планы.

Фото: REUTERS
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Конгрессмены недовольны тем, как возглавляемая саудовцами коалиция использует американские вооружения в продолжающемся конфликте в Йемене. В частности, они считают, что саудовская авиация не слишком разборчива в бомбежках, из-за чего гибнет слишком много мирных граждан.

С новой силой голоса скептиков зазвучали в прошлом году после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции, к которому, согласно выводам американского разведсообщества, было причастно руководство королевства.

В результате группа сенаторов от обеих партий одобрила 22 резолюции, блокирующие оружейные сделки. Три из них были утверждены и нижней палатой, после чего отправились на стол Дональда Трампа, но тот применил вето. Теоретически конгресс мог бы преодолеть президентское вето, но достаточного количества голосов (2/3 в обеих палатах. - Прим. "РГ") пока для этого не набирается.

Когда речь идет о странах - клиентах американского ВПК, права человека для Дональда Трампа уходят на второй, если не третий план

Трамп с мотивацией конгрессменов категорически не согласен. В комментарии к вето глава Белого дома подчеркивает, что отказ от сделок "снизит глобальную конкурентоспособность" Америки, "подорвет важные альянсы", "противоречит целям внешней политики и национальной безопасности" страны. Трамп заверил, что его, как и конгрессменов, беспокоит гибель мирных йеменцев, а потому обещал "работать над урегулированием конфликта".

Откровенно говоря, такое решение Трампа едва ли можно назвать неожиданным. Глава Белого дома не раз открыто давал понять, что права человека и гибель мирных граждан интересуют его только тогда, когда это можно использовать против неугодных Вашингтону иностранных лидеров. Например, именно этим глава Белого дома объяснял свое решение о бомбежках Сирии весной 2017 года.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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Но если речь идет о странах - клиентах американского ВПК, покупающих крупные партии вооружений и тем самым сохраняющих рабочие места в США, то правозащитная тематика для Трампа уходит на второй, если не третий план. Когда американская элита после гибели журналиста Хашукджи стала требовать отмены ранее заключенных оружейных сделок с Эр-Риядом, глава Белого дома искренне недоумевал, почему он своими руками должен отказываться от многомиллиардных контрактов.

Кроме того, Вашингтон умышленно вооружает своих союзников в Персидском заливе для военного сдерживания Ирана в этом регионе. Иранское направление остается одним из важнейших во внешней политике Белого дома, а в последние недели и месяцы трения между Вашингтоном и Тегераном только растут. Но Трамп давал понять, что желал бы вести антииранскую кампанию не силами американцев, а руками союзников.

Наглядным примером стала последняя инициатива Пентагона о патрулировании вод Ормузского пролива, где произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами, из-за которых обострились отношения Ирана и стран Запада. По замыслу Вашингтона, именно американские союзники должны взять на себя львиную долю нагрузки в рамках операции под названием Sentinel ("Страж").

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