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25.07.2019 13:59
Рубрика: В мире

Трамп выступил перед студентами на фоне "герба России"

Текст: Марина Алешина

Англоязычные СМИ бурно обсуждают казус, который случился с президентом США Дональдом Трампом во время его выступления перед студентами на встрече, организованной консервативной молодежной неправительственной организацией Turning Point USA ("Поворотный пункт Америки"). Как сообщает The Washington Post, на экране за спиной Трампа отображалась большая печать США - государственная эмблема, над которой явно "поколдовали" какие-то шутники.

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Так, у белоголового орлана, который признан национальным символом страны, неожиданно появилась вторая голова - "на манер герба России", комментируют наблюдатели. А вместо тринадцати стрел, которые держит хищная птица в знак военной мощи Америки, ей пририсовали клюшки для гольфа, которым, как известно, увлекается 45-й президент Соединенных Штатов. Сам он, похоже, не заметил подмены.

Как такое могло случиться, до сих пор не ясно, пишет The Washington Post. Корреспондент издания пообщался с представителем Белого дома, который рассказал, что его сотрудники не видели слайд заранее. Организаторы тоже не понимают, откуда взялось искаженное изображение. Главный юрист Белого дома по этике при республиканце Джордже Буше-младшем Ричард Пейнтер считает, что "помощники Трампа должны были пристально следить за такими вещами". "У кого-то будут неприятности, но это чертовски смешно", - отметил Пейнтер.

В мире США Дональд Трамп
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