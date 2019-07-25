Трутнев: Система арктических преференций уже практически готова

Новые меры господдержки арктических проектов будут готовы в ближайшее время. Об этом заявил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Система арктических преференций практически уже готова. В течение ближайших недель доложим президенту, и будут приняты конкретные решения. Обсуждение на правительстве уже состоялось, - сообщил он. - За базу мы взяли ту систему преференций, которая пять лет уже работает на Дальнем Востоке". При этом вице-премьер уточнил, что меры господдержки постараются сделать более эффективными, чем на Дальнем Востоке. По его словам, предложения уже согласованы практически всеми министерствами, кроме Минфина.

Кроме того, готовится новая редакция госпрограммы развития Арктической зоны. "Работа над госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря", - отметил Трутнев.