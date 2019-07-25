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25.07.2019 16:04
Рубрика: Власть

Трутнев: Система арктических преференций уже практически готова

Текст: Елена Березина

Новые меры господдержки арктических проектов будут готовы в ближайшее время. Об этом заявил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Фото: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ
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"Система арктических преференций практически уже готова. В течение ближайших недель доложим президенту, и будут приняты конкретные решения. Обсуждение на правительстве уже состоялось, - сообщил он. - За базу мы взяли ту систему преференций, которая пять лет уже работает на Дальнем Востоке". При этом вице-премьер уточнил, что меры господдержки постараются сделать более эффективными, чем на Дальнем Востоке. По его словам, предложения уже согласованы практически всеми министерствами, кроме Минфина.

Кроме того, готовится новая редакция госпрограммы развития Арктической зоны. "Работа над госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря", - отметил Трутнев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры
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