В День ВМФ покажут противоракетное оружие с эффектом невидимки

Нередко корабли во время своих парадов эффектно салютуют выстрелами неких петард. Они дымятся, переливаются ярко вспыхивающими огнями. И это вовсе не шутихи, а одни из самых эффективных средств защиты от высокоточного противокорабельного ракетного оружия.

Появление противокорабельных управляемых ракет, ставших в 60-е годы прошлого века основным оружием поражения на море, казалось, делало бессмысленным дальнейшее строительство надводных кораблей. Дальность полета ракет достигала сотен километров, а после того, как цель захватывалась головкой самонаведения, она была обречена. При этом сами ракеты, обладая огромной скоростью, имели небольшие размеры. Визуально зафиксировать их было почти невозможно, да и тогдашняя радиолокация не очень-то помогала прицельной стрельбе по малоразмерным скоростным целям.

Поиск эффективных способов защиты кораблей от ракетных атак оказался задачей столь сложной, что для ее решения потребовалось привлечение академической науки. Это малоизвестная страница отечественной оборонки, о которой стоит вспомнить.

В 1966 году в Новосибирске образовали Институт прикладной физики под научным руководством Сибирского отделения Академии наук СССР. Специалисты из академгородка предложили не сбивать противокорабельные ракеты, а попытаться их обмануть. Было решено использовать виртуальные, как бы сейчас сказали, образы защищаемых кораблей. Для этого необходимо было создавать ложные цели с точной имитацией различных физических полей корабля. Эти обманки должны были отвлекать на себя хотя бы часть атакующих ракет.

Одновременно с этим корабли предлагалось вооружать отстреливаемыми системами постановки помех. Отстреливаться они должны были с помощью турбореактивных снарядов на большие расстояния или минометным способом в непосредственной близости от защищаемого корабля. Внешне это выглядело как постановка дымовой завесы.

Казалось бы, ничего революционного - дымы для маскировки применяются в военно-морском флоте очень давно. Но дым дыму - рознь.

Классические дымы делали корабли невидимыми только для человеческого глаза, но от радиоволн, излучаемых ракетными радарами, уже не спасали. Новосибирские ученые стали работать над созданием сложных аэрозольных смесей, которые наряду с дымовой маскировкой могли бы отражать радиоволны, искажать контуры корабля в оптическом диапазоне, защищать от лазерного сканирования. И достигли, можно сказать, феноменальных успехов.

Существует несколько тактических способов защиты кораблей от атак "умными" ракетами. Вокруг отдельного корабля или их группы может создаваться сплошная дымовая завеса, под прикрытием которой корабли маневрируют, уходя от прицельного удара.

Возможно формирование облака или серии облаков в нескольких километрах от корабля. Они создаются турбореактивными снарядами, снаряженными кассетами с различным аэрозольным наполнением. Пролетая сквозь такие облака вражеские ракеты на какое-то время слепнут, теряют ориентацию, что ведет к сбою их бортовых систем управления. И ракета, какой бы "умной" она ни была, цель уже не находит.

Эффект достигается тем, что наряду с дымообразующими смесями, в атмосферу выбрасываются миниатюрные дипольные и даже зеркальные отражатели, а также другие мелкодисперсные вещества, способные исказить радиоволны и ослепить оптико-электронные системы.

Отечественный Военно-морской флот получил надежную защиту от практически всех типов противокорабельных ракет, имеющих радиолокационное, лазерное или оптико-электронное наведение. Корабли, окутанные сверкающими облаками, для технического зрения становятся невидимыми.

Сегодня Институт прикладной физики, по-прежнему располагающийся на территории Новосибирского академгородка, является основным разработчиком и производителем радиоэлектронных систем противодействия не только для боевых кораблей, но и техники Сухопутных войск.

К разработкам последних десятилетий, которые не уступают лучшим мировым аналогам, к примеру, относятся: 140 мм турбореактивный снаряд А3-ТСР-47 радиолокационных помех повышенной эффективности и 140 мм турбореактивный снаряд А3-ТСТМ-47 комбинированных оптико-электронных помех. Весьма эффективен 120 мм снаряд АЗ-СМЗ-50, который ставит маскирующую завесу, позволяющую кораблям скрытно маневрировать.

В 2016 году начато серийное производство без преувеличения уникального снаряда А3-СА-51, предназначенного для постановки автономного передатчика помех для противодействия высокоточному оружию с радиолокационными системами наведения. В 2017 году приняты на вооружение современные снаряды-постановщики помех А3-СР-52 и А3-СО-52, которые обеспечивают защиту новейших кораблей ВМФ России. В 2018 году на головном корабле проекта 22350 "Адмирал Горшков", в составе комплекса помех КТ-308, успешно прошли государственные испытания реактивные снаряды новейшего поколения - А3-СКП-51 и А3-СМЗ-51.

Специалистами Новосибирского института прикладной физики созданы и проходят испытания малогабаритные комплексы помех для защиты малотоннажных надводных кораблей и объектов автобронетехники от управляемого оружия и оружия ближнего боя - гранатометов.

Завершается разработка боеприпасов - постановщиков помех малого калибра для комплекса защиты новейшего танка и других боевых машин на платформе "Армата".

Перечисленные образцы можно было увидеть и даже потрогать на прошедшем форуме "Армия-2019". А настоящий салют защитных дымов можно будет наблюдать в День ВМФ на всех флотах России.