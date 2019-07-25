В Генпрокуратуре рассказали суть новых претензий к Ходорковскому

Хищение акций нефтяной компании в ходе приватизации и легализации похищенного имущества и полученных от его продажи средств вменяется бывшему владельцу НК "ЮКОС" Михаилу Ходорковскому в рамках так называемого "третьего дела ЮКОСа". Об этом в четверг сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир", он рассказал, что речь идет об уголовном деле в отношении бывших владельцев, руководителей и работников ОАО НК "ЮКОС". Им вменяется хищение нефти и легализация похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств. По словам Куренного, "третье дело ЮКОСа" соединено с делом в отношении Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства в 1995-2003 годах акций "ЮКОСа" и средств компании в сумме более чем 6 миллиардов долларов.

Отмечается, что материалы, которые легли в основу третьего дела, раздобыла именно прокуратура. Ведёт же расследование Главное следственное управление Следственного комитета.

"В 90-е годы Ходорковский совместно с группой лиц обманул государство на аукционе, присвоив себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57 процентов акций. Затем через подконтрольные фирмы эти активы были оформлены на несколько иностранных фирм. Ходорковский с членами этой группы, будучи мажоритарными акционерами, организовал затем похищение нефти, которая добывалась дочерними предприятиями",- рассказал представитель надзорного ведомства.

При этом российское следствие полагает, что полученные преступным путем денежные средства Ходорковским "выводились за рубеж и аккумулировались в США, Великобритании, Ирландии, Нидерландах и других государствах".

В Генпрокуратуре напомнили, что по "второму делу ЮКОСа" ранее были осуждены Михаил Ходорковский и совладелец ЮКОСа Платон Лебедев. "При этом от имени компаний, на которые были оформлены акции, в зарубежных судах инициированы судебные и третейские разбирательства против России с целью взыскания с нашей страны более 120 миллиардов долларов ущерба. Но их требования, безусловно, необоснованны", - сказал представитель ГП.

"Многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ о предоставлении сведений о движении легализованных средств за рубежом и наложении на них ареста оставлены без удовлетворения - даже без ответа. Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию", - отметил Александр Куренной.

Поэтому сейчас, по словам представителя Генпрокуратуры, сложно назвать сроки наложения ареста на это имущество и завершения расследования. "Но работа по привлечению всех виновных к уголовной и материальной ответственности тем не менее продолжается", - заключил Куренной.