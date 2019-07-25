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25.07.2019 21:51
Рубрика: В мире

В Грузии пройдет митинг с требованием восстановить отношения с Россией

Текст: Сергей Новиков

Партия "Альянс патриотов Грузии" запланировала на 28 июля проведение митинга в Батуми с требованием отказаться от воинственной риторики в отношении России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгия Ломия.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Политик отметил, что ожидается около 13-15 тысяч участников. Помимо требования об отказе от воинственной риторики в отношении России, протестующие намерены потребовать возвращения российско-грузинских отношений на докризисный уровень, а также придерживаться курса на неучастие Грузии в военных блоках. Предполагается, что на демонстрации выступят представители туристической отрасли Аджарского региона, которые пострадали из-за обострения отношений с Москвой.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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"После тех событий, которые произошли 20 июня, фактически сошел на нет туристический сезон в Батуми. Одно из условий митинга - нужно восстановить диалог с Россией, наладить отношения", - подчеркнул Ломия и констатировал, что правящая партия должна уйти в отставку, поскольку с момента обострения отношения между Россией и Грузией так и не смогла взять ситуацию под свою контроль.

Напомним, что 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста. Демонстранты выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Кроме того, радикально настроенные митингующие захватывали здание парламента, где находились российские представители. Несмотря на то, что спецназ разогнал шествие, на следующий день протесты продолжились. Всего пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ запрет авиаперевозок между Россией и Грузией.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
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