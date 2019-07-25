В Японии объявили о планах демонтировать АЭС "Фукусима-2"

Энергетическая компания TEPCO намерена демонтировать АЭС "Фукусима-2" вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года станции "Фукусима-1". Соответствующий план представил в среду президент TEPCO Томоаки Кобаякава на встрече с губернатором префектуры Фукусима.

По словам губернатора, это большой шаг на пути к демонтажу всех реакторов на территории префектуры. В этой работе он обещал оказывать всестороннюю поддержку, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Конкретные сроки демонтажа пока не указываются. Работы на "Фукусиме-2" обойдутся энергокомпании в 280 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов). TEPCO планирует построить хранилище отработанного ядерного топлива.

"Фукусима-2" находится в 12 километрах южнее аварийной станции "Фукусима-1". АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Во время землетрясения и цунами 2011 года аварию на "Фукусиме-2" удалось предотвратить, ее реакторы были остановлены.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой до 9,1, произошедшего 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами погибли 15 897 человек (плюс 3701 человек скончались позднее от стресса и болезней), еще более 2,5 тысяч пропали без вести, 6 157 человек получили ранения.

Катаклизм привел к масштабным разрушениям и к техногенным авариям, включая расплавление активной зоны энергореакторов на АЭС "Фукусима-1". Эта авария была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.