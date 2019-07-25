В каких странах чаще всего всего болеют дети российских туристов

Находясь на отдыхе за границей, дети российских туристов чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахования". Они подсчитали, в каких странах родители чаще всего обращались в страховую компанию за медицинской помощью для своих детей в 2017-2018 годах.
Фото: Istock
На первом месте в рейтинге Болгария, на которую приходится практически треть всех обращений. На втором месте - Турция, на нее пришлось каждое десятое обращение за медицинской помощью для ребенка. Но если в Болгарии больше всего болели дети от 8 до 17 лет, то в Турции в основном маленькие дети до трех лет.
Замыкает топ-3 Испания, на нее пришлось 9,7 процента обращений.
В десятку стран, где чаще всего болеют дети российских туристов, также вошли Кипр, Таиланд, Греция, Черногория, ОАЭ, Италия и Германия.