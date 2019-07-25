В Норвегии призвали убивать "русских лососей"

В Норвегии рыбаки столкнулись с нашествием "русских лососей". По мнению ученых, это может стать реальной угрозой для местных видов рыб. Об этом сообщает местное издание Dagbladet.

Журналисты утверждают, что еще в середине прошлого века СССР массово разводил горбушу в реках Кольского полуострова. Со временем этой промысловой рыбы стало слишком много. Из-за этого в настоящее время жители отдельных норвежских городков страдают от нашествия горбуши.

"Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 "русских лососей", - пожаловался житель области Финнмарк Киркенеса Эйстейн Хансен.

Дошло до того, что рядом с российско-норвежской границей Ассоциация охотников и рыболовов коммуны Сёр-Варангер установила ловушку на лосося.

"Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением", - призвал не оставаться в стороне федеральные власти глава ассоциации Рольф Колльстрём. Он напомнил, что в 2017 году был зафиксирован исторический рекорд "нашествия". Сейчас же ассоциация "напряженно следит" за развитием событий, боясь повторения аналогичного результата.

Ученые также высказывают опасения миграицей рыбы. В частности, профессор Университета Тромсё Эва Турстад опасается, что "русские лососи" могут вытеснить местные виды и в последующем стать проблемой. Дело в том, что жизненный цикл горбуши длится два года, а все особи погибают после нереста. В этой связи ученый полагает, что избыток гниющей рыбы в реках может привести к негативным последствия для окружающей среды.

"Убивайте их", - призывает Турстад.