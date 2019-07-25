В римском метро пластиковые бутылки можно обменять на билет

Мэрия Рима запустила пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро. Страдающий в последнее время от переизбытка мусора Рим стал первой европейской столицей, внедрившей столь оригинальное нововведение. Инициатива под рабочим названием "Сдай бутылку и катайся на метро" будет проводиться на экспериментальной основе в течение года на трех станциях столичной подземки: Чипро на линии А, Пирамиде на линии Б и Сан-Джованни на линии С.

Специальные автоматы ярко-желтого цвета будут принимать пластиковые бутылки и передавать информацию об этом через приложения TabNet и MyCicero. Предварительно зарегистрировавшиеся на этих платформах пассажиры получат "экобонус" за каждую емкость любого формата, отправленную на переработку. Полученные баллы автомат направит в виртуальный кошелек, созданный в вышеуказанных приложениях. С помощью накопленных бонусов пассажиры, которые внесли вклад в защиту окружающей среды, смогут рассчитываться за проезд.

Каждая бутылка оценивается в 5 евроцентов. Соответственно для того, чтобы стать обладателем билета на одну поездку стоимостью 1,5 евро нужно сдать 30 бутылок.

"Мы можем сказать, что мы являемся первой крупной европейской столицей, представившей этот инновационный проект. Автомат, который принимает пластиковые бутылки и выдает кредит на покупку билетов, на данный момент есть только в Риме", - с гордостью подчеркнула мэр Рима Вирджиния Раджи, которая уже опробовала на себе один из чудо-автоматов.

Каждую брошенную в автомат пластиковую бутылку в мэрии оценили в пять евроцентов

Однако некоторые римляне пока не готовы разделить энтузиазм градоначальницы. Они открыто высказывают скептицизм по поводу эффективности широко разрекламированного нововведения. По их мнению, радоваться этой инициативе особо не стоит, в особенности если за сбор и утилизацию бутылок будет отвечать столичная кампания Ama, во многом по вине которой итальянская столица в очередной раз погрузилась в "мусорный хаос".