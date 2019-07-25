Валентина Матвиенко рассказала о решении проблемы редких лекарств

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что в 2021 году будет полностью решена проблема централизованной закупки за счет федерального бюджета лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний.

Вопрос о расширении списка нозологий был задан недавно на "правительственном часе" первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову, который предложил отложить его на потом - до формирования бюджета следующего года. Но сенаторы ждать не согласились, тем более что все расчеты уже были у них готовы. "Обеспечение лекарствами больных орфанными заболеваниями - это всегда проблема для субъектов Федерации, потому что оно требует больших финансовых ресурсов. Лечение одного человека может стоить до 40 миллионов рублей в год на приобретение лекарств. Не все субъекты могут это сделать", - сказала Валентина Матвиенко в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты, отвечая на вопрос "РГ". Поэтому Совет Федерации последовательно добивается подъема этих расходов на федеральный уровень, поскольку централизованная закупка позволит снизить цены для каждого больного, а заодно даст возможность вести учет количества таких пациентов по всей стране. В этом году удалось расширить с 7 до 12 позиций список орфанных заболеваний, лекарства от которых закупаются за счет федерального центра. "Практически полностью мы закрыли лекарства для детей с орфанными заболеваниями, - отметила Матвиенко. - Но еще остался ряд нозологий".

На недавнем совещании в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова "поддержала предложение Совета Федерации, чтобы за 2020 и 2021 годы полностью все нозологии перевести на финансирование на федеральный уровень". "Мы получили такое согласие вице-премьера, первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов - наш единомышленник, мы его обратили в свою веру", - отметила Матвиенко.

С 7 до 12 позиций расширен список орфанных заболеваний, по которым лекарства закупаются за счет федерального центра

Дело теперь за финансовыми решениями. По словам главы Совфеда, обсуждение этой темы состоится в середине августа. "Осталось добиться, чтобы эти деньги - 10,5 млрд рублей - которые нужны на 2020 год на очередную группу нозологий, были найдены", - сказала она. "Тогда останется последняя группа нозологий, если мы закроем ее в 2021 году, я буду просто счастлива, что это острая проблема для наших граждан в России решена фундаментально, навсегда, и с этим больше не будет проблем", - добавила Матвиенко.