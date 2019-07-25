Ведущие теледеятели мира будут проводить мастер-классы в России

Санкт-Петербург на несколько дней превратился в столицу мировой телеиндустрии. Именно здесь, в одном из лучших кинотеатров города Сinema Grand Palace, международное экспертное жюри определило финалистов 47-й премии International Emmy Awards.

Более 7 часов просмотра конкурсных работ в категориях "Лучший мини-сериал", "Лучшая комедия", "Лучший телевизионный фильм". В жюри - 20 профессионалов кино- и телеиндустрии из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Израиля, Турции и, конечно же, из России. Среди них - сценарист и продюсер американских сериалов "Касл-Рок" (Castle Rock), "Оставленные" (Leftovers) и "Манхэттен" (Manhattan) Лайла Байок, продюсер сериала "Касл-Рок" и сценарист сериала "Мастера Секса" (Masters of Sex) Сэм Шоу, автор сериала "Жители Ист-Энда" (Eastenders) Пол Мэттью Томпсон, российские продюсеры Антон Федотов и Александр Дулерайн, оператор Федор Лясс. Александра Незлобина, Равшану Куркову, Наталью Бардо, Александра Кузнецова, Наталью Меркулову и Алексея Чупова никому представлять не нужно.

Конечно же, жюри не терпелось поделиться впечатлениями - в конце рабочего дня организаторы провели вечеринку, ради которой в Санкт-Петербург специально приехали ведущие деятели телеиндустрии страны - от корифеев Первого канала до представителей интернет-платформ. Но - нельзя. Все просмотренное должно храниться в тайне - какое бы впечатление не произвело. Вплоть до... сентября, когда будут объявлены финалисты, а официальная церемония награждения пройдет 25 ноября в Нью-Йорке и представителей российской телеиндустрии на нее также пригласят.

Кто незнаком с International Emmy Awards, тем расскажем, что это - международная телевизионная премия c почти полувековой историей, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. Лауреатами премии становились Хелена Бонэм-Картер, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Шон Бин и другие. Статуэтки International Emmy получали такие культовые шоу и сериалы, как "TopGear" и "Черное зеркало". Россияне и ранее входили в состав International Emmy Awards, но малым числом. А в прошлом году впервые в истории этап отборочного тура International Emmy Awards прошел в России. Организаторами стали генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов и генеральный продюсер Star Media Владислав Ряшин. Обозреватель "РГ" спросила Вячеслава Муругова о значении события и о планах и получила сенсационный ответ - с будущего года формат Emmy International в России изменится - появится образовательная программа, крайне полезная для производителей контента.

Вячеслав Муругов: Мы проводим отборочные туры Международная телеакадемии Emmy International в России во второй раз. В прошлом году - в Москве, а в этом не случайно выбрали Санкт-Петербург - чтобы разнообразить. Были у нас, честно говоря, мысли и про Восточную Европу, чтобы провести где-нибудь там, так как нас с Владом Ряшиным воспринимают Emmy International как амбассадоров именно по этому региону. Так что нам в плане Москвы не хотелось повторяться, но мы хотели показать что у нас есть еще одна столица, при этом - одна из красивейших городов Европы и позвать коллег сюда. И действительно, как только они услышали про Санкт-Петербург, живо откликнулись: сюда приехал и бывший президент Emmy International, и один из топ-менеджеров академии Натаниэль Брендел. В этом году представлены важнейшие в индустрии страны, широкий спектр интересов, в итоге сложилась хорошая рабочая атмосфера. И, конечно, встал вопрос, а каков будет следующий шаг? Мы подумали и решили, что правильно добавить в это мероприятие еще один день. Получается, первый день - прибытие и знакомство со страной, городом представителями индустрии. Второй - собственно, процедура отсмотра контента и само голосование. А третий - мы будем проводить однодневную конференцию, на которой все кто приезжают, будут проводить мастер- классы, участвовать в сессиях вопросов и ответов. Мы же привозим сюда, образно говоря, "полевых командиров" индустрии. Это те, кто сегодня производят весь тот контент, который смотрят практически все. Пусть они будут общаться, выступать, знакомиться. А наши представители индустрии смогут обмениваться опытом, узнавать новое.

В каком городе вы планируете провести Emmy International в следующем году?

Вячеслав Муругов: Если мы делаем это для развития индустрии, конечно, в первую очереди надо подумать про Москву - так всем будет удобнее. Нет, я не исключаю, что в будущем мы сможем и менять города для того, чтобы заодно и показывать иностранцам страну, и развивать людей в регионах. Но начнем с Москвы, непосредственно с головы индустрии - мы себе уже это запланировали.

Тем более, что у нас даже некоторые специалисты не знают про международную Emmy - считают, что это - американская премия. При этом все больше людей смотрят не только фильмы и сериалы производства США.

Вячеслав Муругов: Если посмотреть на тот же Netflix, которым все засматриваются, то там сейчас не меньше половины проектов - иностранных и неанглоязычных. В этом смысле значение Emmy International паритетно с Emmy американской. Мы видим, что ниша огромная на стриминговых сервисах неанглоязычных проектов, и она становится шире и шире. И люди уже могут сравнивать. И с точки зрения производства разницы уже нет. Даже интереснее смотреть как делают контент, те же сериалы, например, в Германии, испаноязычных странах и других.

Что любопытно, у нас ведь нет ни одного события в России, куда бы регулярно и не поодиночке приезжали мировые лидеры телеиндустрии.

Вячеслав Муругов: Вот пусть Emmy International и станет такой площадкой для всей индустрии, чтобы общаться и обогащать друг друга профессиональными знаниями напрямую, и мы для этого постараемся. Спасибо всем, кто в этом и в прошлом году откликнулись и были и в Москве, и в Санкт-Петербурге.