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25.07.2019 17:41
Рубрика: Власть

Самозанятость расширят в границах

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Министерство финансов предлагает расширить эксперимент по налогообложению самозанятых. С 2020 года он может распространиться на южные регионы страны - Дагестан, Чечню, Крым. Сейчас в нем участвуют Москва, Татарстан, Московская и Калужская области.

Суть эксперимента (он стартовал в начале 2019 года) сводится к тому, что самозанятые с доходом не более 2,4 млн руб. в год освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость и обязаны платить лишь 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, 6 процентов - при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В записке минфина, направленной на согласование в минэкономики, приводятся данные Росстата, согласно которым в "сером" секторе сегодня трудятся 63,9 процента работников в Чечне, Дагестане (55), Ингушетии (49,2), Кабардино-Балкарии (41,3), Северной Осетии-Алании (37), Крыму (34,8), на Алтае (34), в Севастополе (32). Предлагается также включить в эксперимент регионы Крайнего Севера и Забайкальский край (там число неформально занятых достигает 22,9 процента) и Республику Тува (26,9). Со своей стороны Федеральная налоговая служба направила в минфин письмо о возможном распространении действия НПД на всю территорию России. По данным налоговиков, число зарегистрированных в России самозанятых с начала действия НПД уже превысило 114 тысяч человек. Среди наиболее распространенных видов деятельности - перевозка пассажиров, сдача жилья в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Фото: iStock
Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

По поручению Дмитрия Медведева сейчас изучается, можно ли НПД использовать гражданам стран СНГ. Премьер также распорядился освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей, если они зарегистрировались в системе. С просьбами о послаблениях для таксистов к главе правительства обратились топ-менеджеры компаний. Так, генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян предложил ввести электронные путевые листы для таксистов и упростить некоторые нормы транспортного законодательства для самозанятых водителей. Они сейчас составляют почти 30 процентов от всех зарегистрированных самозанятых в стране и ограничены в получении разрешения на автомобиль для работы в такси. Поэтому даже те из них, кто зарегистрированы в ФНС и платят налоги, вынуждены дополнительно получать статус индивидуального предпринимателя.

Однако таксисты, репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Потому что не чувствуют в этом особой необходимости для себя. Налоги они и так не платят и налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и никакие бумаги из ФНС - этих бумаг никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу в дом. Единственный случай, когда такие бумаги могут потребоваться, - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника).

Эксперимент по налогообложению самозанятых может распространиться на южные регионы страны

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, на неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. И с повышением пенсионного возраста число самозанятых будет возрастать. Задача правительства, считает эксперт, - не побеждать самозанятых, а минимизировать неформальную экономику, создавая благоприятный предпринимательский климат.

Сейчас, в разгар лета, наблюдается сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый летний сезон приближается к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода - ремонт квартир, уход за больными и прочие востребованные услуги.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Люди старшего возраста смогут выйти на рынок труда самозанятых

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - примерно 8 миллионов человек.

Экономисты Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников (оба руководят Центром трудовых исследований НИУ ВШЭ) ставят под сомнение термин "легализация" применительно к самозанятым гражданам: "Неформальная деятельность не может быть "легализована", поскольку она не является запрещенной. По-видимому, чиновники считают нелегальным все, с чего не уплачены налоги и социальные взносы".

Число зарегистрированных в России самозанятых с начала действия НПД уже превысило 114 тысяч человек

Средний уровень безработицы, по данным Росстата, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают несоответствие между значительным числом уволенных и низким ростом безработицы. Они объясняют это постепенным перетеканием людей в теневую занятость, неподотчетную официальной статистике. И эта занятость пока неохотно выходит из тени.

Власть Позиция Экономика Финансы Налоги Колонка Валерия Выжутовича
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