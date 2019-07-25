Xiaomi выпустила самый дешевый ноутбук RedmiBook. Он стоит 29400 рублей

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил новую версию ноутбука RedmiBook 14, которая стала самой дешевой в линейке. Ее стоимость в Китае составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.

RedmiBook 14. Фото: Xiaomi

14-дюймовый дисплей имеет тонкие рамки (5,75 мм), поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей и занимает более 80 процентов площади крышки. Сердцем устройства стал процессор Intel Core i3-8145U, работающий в связке с графическим контроллером Intel UHD 620, 4 гигабайтами ОЗУ и SSD-накопителем емкостью 256 гигабайт.

В комплект "железа" также входят полноразмерная клавиатура, порт USB 2.0 и два порта USB 3.0, порт HDMI и разъем для наушников 3,5 мм. В качестве программной платформы используется Windows 10.

Производитель утверждает, что ноутбук работает до 10 часов на одном заряде батареи. При необходимости аккумулятор можно оперативно зарядить - за 34 минуты заряд пополняется на 50 процентов, пишет Gizchina.