Зачем смартфону крутая камера и мощность ноутбука? Обзор Honor 20 Pro

Многие бренды выпускают линейку моделей, где есть вариант попроще и покруче. Honor - не исключение. Сегодня посмотрим на смартфон Honor 20 Pro - флагманскую модель. Буквально несколько часов назад новинку презентовали в России, но у нас была возможность познакомиться с одним из семплов до официальной премьеры.

Дизайн

Сейчас сложно придумать какое-то ноу-хау в дизайне смартфона, если только это не новый форм фактор. Honor 20 Pro - это классика. При этом у смартфона большой безрамочный экран, в котором есть камера. Нет, камера не интегрирована в экран, но и не спрятана в вырез - его тоже нет.

Объектив камеры врезан в матрицу дисплея - отверстие диаметром 4,5 мм расположено ближе к левому верхнему углу. Такое решение мы уже видели в другом смартфоне бренда - Honor 20 View. Вариант не идеальный, но выглядит органичнее, чем поднадоевшие челки и капельки.

Экран с диагональю 6,26 дюйма у этой модели построен на основе IPS-матрицы и занимает более 90% передней панели (визуально - больше). Защищает экран 2,5D-стекло. Разрешение у экрана 2340х1080 точек (Full HD+). Качество картинки очень высокое, экран яркий и углы обзора большие. При этом "дырка" камеры не мешает - все элементы интерфейса адаптированы под нее.

Задняя крышка смартфона прикрыта 3D-стеклом, под которым находится градиент, но в Honor это называют многомерной динамической голографией. Выглядит симпатично, даже несмотря на то, что это глянец. Даже с первого взгляда ясно - протирать придется часто. Кроме того, по ощущениям смартфон выглядит скользким.

Все это может нивелировать силиконовый чехол. Он же сделает смартфон более устойчивым - из-за выступающего модуля камеры Honor 20 Pro сильно раскачивается, когда лежит. Но в то же время чехол "толстит" телефон, который и без того не сильно тонкий - 8,4 мм.

Классное решение - встроить сканер отпечатков пальцев в кнопку включения смартфона. Очень удобно как для правшей, так и для левшей. В том числе при использовании вслепую - кнопка слегка утоплена в корпус, не промахнешься. Что касается работы - срабатывает сканер быстро, количество "брака" за все время использования Honor20 Pro оказалось минимальным.

Начинка

Начинка в Honor 20 Pro также уже хорошо знакома - это однокристальная платформа Kirin 980: процессор, созданный по 7-нанометровому техпроцессу, восемь ядер и два нейромоделя. Она давно зарекомендовала себя как мощное, надежное и энергоэффективное решение.

Такая же база у флагманов линейки Huawei Mate 20, Huawei P30 и в смартфонах Honor View 20, Honor Magic 2.

Интересно, что Honor 20 Pro будет выпускаться в одном варианте - 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Более чем достаточно для всего - для контента, для работы и для игр, поэтому никаких слотов для карт памяти. Нужно больше места - облачные хранилища.

Аккумулятор в смартфоне достаточно большой емкости - 4000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки от адаптера 22,5 Вт. За 30 минут можно заполнить батарею от 0 до 50%, как утверждает производитель. В реальности оказалось сложно дойти по полного нуля, на день одной зарядки хватало вполне, никаких дополнительных подключений к сети или пауэрбанку - и к вечеру оставалось еще около 20-25%%. Опытным путем удалось выяснить, что заявленное время соответствует реальному - заряжается смартфон быстро.

Я столкнулся с тем, что смартфон начинает сильно нагреваться во время игр. Например, гоночный симулятор Asphalt 9 заставляет Honor 20 Pro заметно напрягаться, как мне оказалось. Однако никаких лагов или тормозов не было - все было круто, в том числе и графика. Кстати, немалая заслуга в хорошей картинке технологии GPU Turbo 3.0, которая разгоняетмощный графический чип Mali-G76 MP10.

Камеры

Ну и теперь о самом главном - о камерах.

Начнем с фронталки, которая сделала ту самую "дырку" в экране. Это 32 Мп с апертурой f/2.0. В наличии поддержка искусственного интеллекта, а значит, определение сцен и сценариев, а также всяческие улучшения сделанных селфи.

Основная камера смартфона состоит из четырех модулей. Три модуля сгруппированы в ряд, а четвертая со вспышкой расположилась параллельно. При этом тройной модуль выступает из корпуса, о чем я уже писал.

Итак, основной модуль - это хорошо знакомый 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 с объективом f/1.4 (производитель отмечает, что такая апертура используется в смартфонах впервые). Второй модуль - 16 Мп с широкоугольным объективом f/2.2, угол обзора - 117 градусов. Третий модуль - 8 Мп с телефото-объективом f/2.4, с трехкратным оптическим и пятикратным гибридным (электронным) зумом. Основной модуль и телефото получили оптическую стабилизацию изображения. Четвертый модуль - 2 Мп с объективом f/2.4 - предназначен для макросъемки.

У камеры также имеется поддержка искусственного интеллекта, способного распознавать различные сцены и сценарии, есть специальные режимы для портретной съемки и фотографирования ночью или при плохом освещении.

У Honor, в отличие от флагманов Huawei, камеры пока не от Leica, но ничуть не хуже. Видимо, технологиями головная компания все же делится с "дочкой". Фотографии на Honor 20 Pro получаются ничуть не хуже, чем на Huawei P30 Pro.

Honor 20

У "прошки" есть младший брат - Honor 20. Отличаются смартфоны немного дизайном и компоновкой. Процессор здесь тот же, Kirin 980, он комплектуется 6 Гб оперативки и 128 Гб флеш-памяти. Аккумулятор чуть меньшей емкости - 3750 мАч. Ну и состав модулей камеры иной: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. На этом существенные различия заканчиваются.

Подводя итог, отмечу, что Honor 20 Pro - классный флагман. И у него есть все шансы стать популярной моделью - лаконичный дизайн, крутая начинка и супервозможности. В целом для себя нашел в смартфоне больше плюсов, чем минусов. Рекомендовал бы его для тех, кто любит снимать фотографии и играть. Ну и тем, кому хочется пользоваться самыми современными смартфонами.

В продаже Honor 20 Pro появится уже 2 августа, стоимость новинки составит 34990 рублей. До этого можно оформить предзаказ на официальном сайте бренда.