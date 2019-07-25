Запуск к МКС грузового корабля Dragon отложен на сутки из-за погоды

Запуск грузового космического корабля Dragon к Международной космической станции решено отложить на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Такую информацию распространила компания SpaceX.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon был намечен на четверг (01.24 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Однако, запуску ожидаемо помешали грозовые тучи и дождь, пишет РИА Новости.

Ранее представитель компании SpaceX сообщала, что в случае отмены старта, новая попытка состоится через 24 часа. Новый запуск намечен на 01.01 мск пятницы. Корабль должен доставить на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов.