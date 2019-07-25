Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

В ходе телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским украинский лидер поблагодарил своего американского визави за сохранение санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию", - отметили в пресс-службе и добавили, что со своей стороны глава США выразил уверенность в том, что "обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Раскрыли в пресс-службе и повод для телефонного звонка: "Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа".

Кроме того сообщается, что лидеры двух стран "договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США".