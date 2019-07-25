Жара во Франции и Нидерландах побила абсолютный рекорд

Пока погода в европейской части России далеко не везде напоминает летнюю, в Париже побит абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщает местная метеорологическая служба Meteo France.

По данным французских синоптиков, в районе столичного парка Монсури в 13:36 температура достигла отметки 40,6 градуса. При этом столбик термометра продолжает расти.

Напомним, что накануне в 20 департаментах Франции, в том числе и столичном, из-за жары ввели максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях - красный.

О температурных рекордах сообщают и в Нидерландах. Там в 14:55 по местному времени в населенном пункте Дилен (провинция Гелдерланд) зафиксирована температура в 41,7 градуса. Предыдущий рекорд был зарегистрирован всего лишь накануне - тогда столбик термометра поднялся до отметки 38,8 градуса Цельсия.