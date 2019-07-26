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26.07.2019 17:09
Рубрика: Спорт

Чупков: Это мой первый мировой рекорд, но точно не последний

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российский пловец Антон Чупков, который выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом с мировым рекордом (2.06,12), считает, что именно этот заплыв стал одним из самых захватывающих на турнире. Все трое медалистов разменяли время 2.07 секунды. Напомним также, что в полуфинале австралиец Мэттью Уилсон, который в итоге взял серебро, повторил рекорд мира (2.06,67 секунды), установленный в январе 2017 года Иппеем Ватанабе. Японец, в своею очередь, выиграл в Кванджу бронзовую медаль.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Антон, поздравляем с таким выдающимся результатом!

Антон Чупков: Спасибо! У меня нет слов, нет эмоций, ничего не осталось. Выложился. Показал хороший результат - это главное. Тренер Александр Сергеевич Немтырев, надеюсь, доволен. Огромное ему спасибо за поддержку, за работу, за труд.

Вы начали выходить вперед на последнем "полтиннике". Откуда силы?

Антон Чупков: Знал, как грамотно разложиться по дистанции. Мы с тренером все обговорили, как надо действовать. Раскладку еще не видел, но, думаю, что справился. На этом чемпионате мира было сложно, были сомнения. Не очень хотел стартовать здесь на стометровке. Но, видите, расплылся и показал такой результат. Это мой первый рекорд мира. Но не последний. Побить свое же время - это тоже здорово.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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На этом ЧМ вообще много рекордов уже пало, в том числе костюмной эры. В чем причина?

Антон Чупков: Значит, пришла новая эра. Много хороших, перспективных ребят. А финал 200 м брассом, на мой взгляд, один из самых интересных заплывов на этом чемпионате мира. Три результата из 2.07. Такого никогда не было.

А вот три золота россиян в один день мы уже видели в Будапеште…

Антон Чупков: Да, перед стартом знал, что Юля Ефимова победила на 200 м брассом, Евгений Рылов - на 200 м на спине. Повторили успех Будапешта. Еще и ребята в эстафете 4х200 м вольным стилем серебро завоевали.

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