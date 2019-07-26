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26.07.2019 13:00
Рубрика: Экономика

"Дачную амнистию" продлили до 2021 года

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, продлевающий "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года.
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Теперь владельцы домов, построенных на садовых участках, вновь получат право регистрировать свое строение при наличии права на земельный участок и на основании технического плана. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Кроме того, вводится не ограниченная сроком действия закона норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен для кадастровых работ.

Фото: iStock
Мусор на участке может стать причиной изъятия земли

До 1 марта 2022 года продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков членам садоводческих товариществ (СНТ), находящихся в публичной собственности.

Устанавливается обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка придомовой территории многоквартирных домов.

Местные органы власти должны будут информировать граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.

Напомним, "дачная амнистия" действовала с 1 сентября 2006 года. За это время в упрощенном порядке граждане оформили права на более чем 13 миллионов жилых и нежилых объектов недвижимости.

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