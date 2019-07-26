Демократы: Вызов Мюллера в суд неизбежен

Председатель судебного комитета палаты представителей США, демократ Джерролд Надлер заявил, что в пятницу намерен обратиться в суд и получить доступ к свидетельствам Большого жюри. Они были собраны в результате 22-месячного расследования бывшего специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Второй ожидаемый юридический ход, который, как ожидается предпримут демократы, это подача федерального иска в Верховный суд. Они намерены получить свидетельские показания от бывшего советника Белого дома Дона Макгана о попытках президента-республиканца Дональда Трампа помешать расследованию. Это решение должно быть принято руководством партии осла в начале следующей недели, сообщил Надлер CNN.

"Мы выиграем судебный процесс, потому что оправдания, которые использовал Белый дом, чрезвычайно слабы с юридической точки зрения", - сказал Надлер в эфире телекомпании.

После публикации отчета выяснилось, что Макган является самым высокопоставленным политиком из окружения Трампа, который дал показания спецкомиссии, занявшие значительную часть доклада на 448 страницах. На допросе Магкан сказал федеральным следователям, что Трамп приказал ему добиваться отставки Мюллера, а затем отрицать, что ему было поручено это сделать. МакГан отказался давать показания в начале этого года после того, как Белый дом приказал ему не сотрудничать с комитетом и сделал это уже позже.

Демократы рассматривают предполагаемый эпизод как акт воспрепятствования правосудию, который может привести к процессу импичмента против Трампа, отмечает Reuters. Они заявляют, что показания МакГана о попытках Трампа убрать Мюллера могут дать им доказательства, необходимые для запуска процедуры отстранения американского президента от власти. Впрочем, на данном этапе инициирование процедуры импичмента главе Белого дома, вряд ли представляется возможным. Демократы предлагают отложить его на 2020 год, когда наберет обороты предвыборная кампания по выборам президента США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая на данный момент выступает против импичмента как политически рискованного шага для демократов, заявила журналистам, что она в перспективе выступает за судебное разбирательство, чтобы получить "лучшее, самое сильное из возможных дел" против Трампа.

Напомним, что спецпрокурор Мюллер нашел недостаточно доказательств, позволяющих утверждать, что окружение Трампа якобы вступило в сговор с Москвой в ее стремлении помочь Трампу быть избранным в 2016 году. Мюллер также не нашел доказательств того, что президент США воспрепятствовал правосудию, что вызвало острую реакцию в стане демократов.