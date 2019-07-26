Демократы: Вызов Мюллера в суд неизбежен

Новости

Путин подписал закон "о брендах" регионов 20:47
Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры и образования 20:22
УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота" 20:00
Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет 19:35
Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 19:36
Рубрика: В мире

Демократы: Вызов Мюллера в суд неизбежен

Текст: Максим Макарычев
Председатель судебного комитета палаты представителей США, демократ Джерролд Надлер заявил, что в пятницу намерен обратиться в суд и получить доступ к свидетельствам Большого жюри. Они были собраны в результате 22-месячного расследования бывшего специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Джерролд Надлер. Фото: REUTERS/Leah Millis Джерролд Надлер. Фото: REUTERS/Leah Millis
Джерролд Надлер. Фото: REUTERS/Leah Millis

Второй ожидаемый юридический ход, который, как ожидается предпримут демократы, это подача федерального иска в Верховный суд. Они намерены получить свидетельские показания от бывшего советника Белого дома Дона Макгана о попытках президента-республиканца Дональда Трампа помешать расследованию. Это решение должно быть принято руководством партии осла в начале следующей недели, сообщил Надлер CNN.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп положительно оценил слушания Мюллера в конгрессе

 

"Мы выиграем судебный процесс, потому что оправдания, которые использовал Белый дом, чрезвычайно слабы с юридической точки зрения", - сказал Надлер в эфире телекомпании.

После публикации отчета выяснилось, что Макган является самым высокопоставленным политиком из окружения Трампа, который дал показания спецкомиссии, занявшие значительную часть доклада на 448 страницах. На допросе Магкан сказал федеральным следователям, что Трамп приказал ему добиваться отставки Мюллера, а затем отрицать, что ему было поручено это сделать. МакГан отказался давать показания в начале этого года после того, как Белый дом приказал ему не сотрудничать с комитетом и сделал это уже позже.

Фото: REUTERS/JIM BOURG
В США поставили спектакль по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера

 

Демократы рассматривают предполагаемый эпизод как акт воспрепятствования правосудию, который может привести к процессу импичмента против Трампа, отмечает Reuters. Они заявляют, что показания МакГана о попытках Трампа убрать Мюллера могут дать им доказательства, необходимые для запуска процедуры отстранения американского президента от власти. Впрочем, на данном этапе инициирование процедуры импичмента главе Белого дома, вряд ли представляется возможным. Демократы предлагают отложить его на 2020 год, когда наберет обороты предвыборная кампания по выборам президента США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая на данный момент выступает против импичмента как политически рискованного шага для демократов, заявила журналистам, что она в перспективе выступает за судебное разбирательство, чтобы получить "лучшее, самое сильное из возможных дел" против Трампа.

Напомним, что спецпрокурор Мюллер нашел недостаточно доказательств, позволяющих утверждать, что окружение Трампа якобы вступило в сговор с Москвой в ее стремлении помочь Трампу быть избранным в 2016 году. Мюллер также не нашел доказательств того, что президент США воспрепятствовал правосудию, что вызвало острую реакцию в стане демократов.

В мире США Выборы президента США-2016
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку
Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года