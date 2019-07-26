Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

По закону стала невозможной уступка права взыскания просроченной задолженности коллекторам. Взыскивать долги могут только профессиональные участники рынка. Среди них управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. При этом, должника необходимо уведомить о взыскании долга течение 10 дней в письменной форме.

Такие правила помогут устранить коллизии права и гарантировать защиту прав граждан, которые могли быть нарушены непрофессиональными участниками рынка ЖКХ.

В частности, участие коллекторов в процессе взыскания долгов делало невозможным для граждан устанавливать законность требований в суде и с участием уполномоченных участников рынка ЖКХ. Также и поставщик услуг не мог получить в полном объеме средства за эти услуги.

Закон также защищает права добросовестных жильцов, поскольку запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.