Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года

Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов. Доля россиян, воспринимающих платежи как доступные, чтобы без проблем их оплачивать, подросла с шести процентов до восьми процентов. Не менее 27 процентов хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше. В 2016 году об этом заявляли 33 процента респондентов.

При этом, если верить опросу, качеством услуг ЖКХ люди в основном довольны.

Критически оценивают систему ЖКХ своего района лишь четыре процента, тогда как в прошлые года эта цифра была куда больше - 13 процентов в 2016 и 15 процентов в 2013.

Большинство (76 процентов) опрошенных характеризуют систему ЖКХ своего района как хорошую. С 2013 года это значение лишь растет - тогда оно составляло 57 процентов, а в 2016 - 69 процентов. Высшую оценку - очень хорошо - поставили пять процентов, что также больше значения 2016 года (два процента).

Почти треть опрошенных (31 процент) не видит никаких проблем с ЖКХ (в 2013 году - 24 процента). Основным проблемным пунктом по-прежнему остается качество услуг персонала и управляющей компании, хотя число недовольных граждан продолжает уменьшаться. В 2013 году такого мнения придерживались 28 процентов россиян, в 2016 - 22 процента, а в 2019 году - уже 21 процент.