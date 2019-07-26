Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит"

Баскетбольный клуб "Зенит" подписал однолетний контракт с мексиканским центровым Густаво Айоном, ранее выступавшим за мадридский "Реал", сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

"Зенит" в новом сезоне впервые примет участие в Евролиге. Под этот престижный турнир клуб из Санкт-Петербурга укрепляет свой состав.

"Переговоры были достаточно долгими и непростыми, - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. - Я рад, что в итоге Густаво выбрал продолжением своей карьеры именно "Зенит". Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе именно такой игрок. Процесс комплектования команды в этом межсезонье немного затянулся из-за того, что мы получили право сыграть Евролиге. Но в итоге мы подходим к ней готовыми".

Айон выступал за "Реал" последние пять лет. Вместе с мадридцами он дважды выиграл Евролигу (2015, 2018) и стал четырехкратным чемпионом Испании. Всего 34-летний мексиканец провел 141 матч в Евролиге, в которых в среднем набирал 9,4 очка, делал 5,8 подбора и 2,4 передачи.

С 2011 по 2014 год Айон играл в НБА, где защищал цвета "Нью-Орлеана", "Орландо", "Милуоки" и "Атланты". В его активе свыше ста игр в сильнейшей лиге мира.