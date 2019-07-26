Ефимова: Шестое золото ЧМ - это не случайность

Юлия Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира, выиграв заплыв на 200 метров брассом на ЧМ-2019, который проходит в южнокорейском Кванджу.

На этом турнире россиянка уже выиграла серебро на стометровке, защитила титул на дистанции 200 метров и готовится к новой битве с американкой Лили Кинг на "полтиннике".

Юля, довольны результатом? Получилось проплыть спокойно, как британец Адам Пити?

Юлия Ефимова: Да, почти. Рекорда мира только не хватило. Если серьезно, довольна и местом, и временем. 2.20,17 - так быстро в этом сезоне я еще не плавала. Тяжелый был год, много чего произошло. Я рада тому, как все сложилось в финале.

Помните свою первую медаль ЧМ, завоеванную в Риме-2009?

Юлия Ефимова: Сейчас я точно рада больше. Реально сложно на протяжении стольких лет находится среди лидеров, удерживать такие позиции. Это большие нервы. Поэтому я очень рада. Тогда были новые, первые эмоции. Все случилось легко, как будто случайно. Здесь это золото - не случайность. Было проделано много работы - и психологической, и физической.

От вас всегда ждут только побед. Это давит?

Юлия Ефимова: Я привыкла. Так же, как к разным разговорам - хорошим и плохим. Но я буду просто продолжать работать.

Вы с Рыловым и Чупковым повторили успех ЧМ-2017 в Будапеште. Вспоминали о нем перед стартом?

Юлия Ефимова: Конечно. Женя Рылов тогда плыл первым. Сегодня ребята сказали: "Ты начинаешь эстафету, не подведи!".

В этом финале у вас не получилось соперничества с американкой…

Юлия Ефимова: Ничего, все еще будет. Будем биться на "полтиннике".