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Huawei представила свой первый смартфон для 5G-сетей

Текст:   Владимир Болотин
26.07.2019,  
22:48
Компания Huawei продемонстрировала работу смартфона Mate 20X 5G в сетях пятого поколения. В опубликованном ролике возможности модели сравнили с обычной версией Mate 20X с LTE-модемом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Huawei Mate 20X 5G в популярном тестовом приложении Speedtest показал среднюю скорость скачивания данных 1800 Мбит/с, а его конкурент - около 80 Мбит/с. При загрузке контента показатели остановились на отметках 200 Мбит/с и 10 Мбит/с у Mate 20X 5G и Mate 20X соответственно.

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Также показана скорость установки приложений и скачивания обновлений при подключении смартфона к 5G-сетям. Кроме того, были продемонстрированы и возможности в онлайн-играх: задержка у Huawei Mate 20X 5G составила всего 10 мс против 100 мс у собрата с 4G-модемом.

Huawei Mate 20X 5G - первый коммерческий смартфон для сетей пятого поколения от китайского бренда. По данным агентства "Синьхуа", эта модель получила первую в Китае лицензию на доступ и работу в 5G-сетях. Официально устройство поступит в продажу 16 августа и будет стоить 6199 юаней (около 57 тысяч рублей).

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