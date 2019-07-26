Huawei представила свой первый смартфон для 5G-сетей

Huawei Mate 20X 5G в популярном тестовом приложении Speedtest показал среднюю скорость скачивания данных 1800 Мбит/с, а его конкурент - около 80 Мбит/с. При загрузке контента показатели остановились на отметках 200 Мбит/с и 10 Мбит/с у Mate 20X 5G и Mate 20X соответственно.
Также показана скорость установки приложений и скачивания обновлений при подключении смартфона к 5G-сетям. Кроме того, были продемонстрированы и возможности в онлайн-играх: задержка у Huawei Mate 20X 5G составила всего 10 мс против 100 мс у собрата с 4G-модемом.
Huawei Mate 20X 5G - первый коммерческий смартфон для сетей пятого поколения от китайского бренда. По данным агентства "Синьхуа", эта модель получила первую в Китае лицензию на доступ и работу в 5G-сетях. Официально устройство поступит в продажу 16 августа и будет стоить 6199 юаней (около 57 тысяч рублей).
#5G #Huawei #huaweimate20x5g #Xiaomi— Xiaomishka (@xiaomishka) 26 июля 2019 г.
Compare 4G vs 5G. Official video by Huawei: How fast is Mate 20 X (5G) speed? pic.twitter.com/UnoVRxxQT6