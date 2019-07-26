Институт предупреждения конкуренции введут в ЕАЭС

Контроль за проведением согласованной экономической политики на пространстве Евразийского экономического союза поставил перед странами-участниками и вопрос о необходимости создания института предупреждения конкуренции, который может быть сформирован в самое ближайшее время. Именно он, по замыслу авторов, позволит совершенствовать законодательство в этой области на всей территории союза.

Об этом сообщила директор Департамента ЕЭК Алия Джумабаева, которая участвовала 26 июля в заседании общественной приемной по конкуренции и антимонопольному регулированию, передает БЕЛТА. По мере углубления интеграции, пояснила эксперт, требуется совершенствование правовой базы, в том числе, и формирование институт предупреждений.

Это превентивная мера, уточнила Джумабаева, которая позволит предотвратить признаки нарушения конкуренции, не доказывая, что они уже есть, а предлагая субъекту самостоятельно их устранить. Если этого не будет сделано, возбуждается расследование. И если по его итогам будет собрана доказательная база, то субъект будет привлечен к ответственности. "А это достаточно солидные штрафы и имиджевые риски", - добавила она. Кроме того, по ее словам, довольно остро стоит вопрос и по взаимоотношениям с третьими странами, поскольку до сих пор у ЕЭК нет инструментов привлечения к ответственности субъектов зарубежных организаций.

Евразийская экономическая комиссия вступает также с инициативой скорректировать процедуру подачи заявлений о возможных признаках недобросовестной конкуренции. Прорабатывается и вопрос о возможности подачи заявления в электронном формате, сообщает агентство.