К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки

В почтовое обращение вышли марки, посвященные пятым Армейским международным играм. Марки поступят в продажу в отделения "Почты России" по всей стране.

На марках изображены танковый биатлон и авиадартс; на купоне - логотип армейских международных игр; на полях - пиктограммы Армейских международных игр. Номинал марки - 45 рублей. Тираж - 90 тысяч штук.

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральных отделениях почтовой связи регионов, где в августе пройдут конкурсные состязания пятых Армейских международных игр, уточняется в сообщении "Почты России".

V Армейские международные игры "АрМИ-2019" пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Конкурсы "АрМИ-2018" будут организованы на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. К участию в играх 2019 года приглашены 85 стран.