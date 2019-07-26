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26.07.2019 14:30
Рубрика: Экономика

К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Пресс-служба "Почты России" Фото: Пресс-служба "Почты России"
Фото: Пресс-служба "Почты России"

В почтовое обращение вышли марки, посвященные пятым Армейским международным играм. Марки поступят в продажу в отделения "Почты России" по всей стране.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: в Британии выпустили почтовые марки с Чубаккой и Поргом

На марках изображены танковый биатлон и авиадартс; на купоне - логотип армейских международных игр; на полях - пиктограммы Армейских международных игр. Номинал марки - 45 рублей. Тираж - 90 тысяч штук.

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральных отделениях почтовой связи регионов, где в августе пройдут конкурсные состязания пятых Армейских международных игр, уточняется в сообщении "Почты России".

V Армейские международные игры "АрМИ-2019" пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Конкурсы "АрМИ-2018" будут организованы на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. К участию в играх 2019 года приглашены 85 стран.

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