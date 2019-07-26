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26.07.2019 17:24
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай призвал США к ответственной торговой политике

Минкоммерции КНР попросило отдельных лиц в США честно взглянуть на развитие Китая и китайско-американские экономические связи и прекратить очернительство и критику КНР. В Пекине считают, что США должны поддерживать сотрудничество и не поощрять противостояние, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В прошлом году США решили пересмотреть свой подход относительно иностранных инвестиций, официально - "с целью обеспечения национальной безопасности страны". На самом деле, как полагают в Пекине, введение конкретных инвестиционных ограничений и усиление экспортного контроля лишь подрывают доверие инвесторов к США.

Рост мирового ВВП замедлится до 3,2%, что на 0,1 процентного пункта ниже апрельского прогноза - данные приводятся в докладе "Перспективы развития мировой экономики" Международного валютного фонда. "Резкое замедление всемирной торговли на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях сдерживает рост глобальной экономики гораздо сильнее, чем предполагалось", - бьют тревогу в МВФ.

Принцип "Америка в первую очередь", важнейший для администрации Трампа, открыто отражает идеологию американского гегемонизма. Следуя ему, США усугубляют "дефицит развития" во всем мире, однако, закрывая глаза на это, американские "общественники" искажают образ КНР, умаляя усилия Китая по содействию развитию других стран.

Будучи ответственной державой, Китай стремится к собственному развитию с целью наиболее полного удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей своего народа, а также оказания помощи народам других стран и регионов мира, чтобы они могли осуществить собственное развитие.

Как крупнейшая в мире экономика, США должны внести свой вклад в сокращение мирового "дефицита развития", а не подставлять подножку и расставлять ловушки странам, стремящимся к развитию, настаивают в Пекине.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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