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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei

Китай заподозрил американскую почтово-курьерскую компанию FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei. Более сотни посылок были направлены из Японии не в Китай, а в США. В руководстве FedEx это объясняют простой ошибкой, однако в Пекине полагают, что цена "ошибки" неправдоподобно высокая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Сотни посылок Huawei были отправлены из Японии в США вместо Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Сотни посылок Huawei были отправлены из Японии в США вместо Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Сотни посылок Huawei были отправлены из Японии в США вместо Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В июне компетентные органы КНР начали проверку в отношении инцидента, направив запрос в китайское отделение FedEx. Чтобы защитить права пользователей в КНР, в Пекине настаивают на разъяснениях от курьерской службы.

Ведущая американская грузовая авиакомпания FedEx вышла на китайский рынок более 30 лет назад, и китайские законы ее сотрудникам хорошо известны, отмечают в КНР. Однако после того, как в мае этого года правительство США внесло Huawei в список объектов экспортного контроля, FedEx неоднократно манипулировал ее посылками.

В Китае указывают: FedEx обязана тесно сотрудничать с расследованием и дать рациональное объяснение. КНР приветствует развитие иностранных компаний на своей территории, но только в том случае, если они строго соблюдают китайские законы, правила рынка, уважают условия контракта. В противном случае компании попадают в список ненадежных субъектов, к которым Китай в соответствии с законом примет все необходимые административные меры.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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