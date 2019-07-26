Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei

В июне компетентные органы КНР начали проверку в отношении инцидента, направив запрос в китайское отделение FedEx. Чтобы защитить права пользователей в КНР, в Пекине настаивают на разъяснениях от курьерской службы.

Ведущая американская грузовая авиакомпания FedEx вышла на китайский рынок более 30 лет назад, и китайские законы ее сотрудникам хорошо известны, отмечают в КНР. Однако после того, как в мае этого года правительство США внесло Huawei в список объектов экспортного контроля, FedEx неоднократно манипулировал ее посылками.

В Китае указывают: FedEx обязана тесно сотрудничать с расследованием и дать рациональное объяснение. КНР приветствует развитие иностранных компаний на своей территории, но только в том случае, если они строго соблюдают китайские законы, правила рынка, уважают условия контракта. В противном случае компании попадают в список ненадежных субъектов, к которым Китай в соответствии с законом примет все необходимые административные меры.