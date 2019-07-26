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26.07.2019 21:03
Рубрика: Экономика

Компания Nord Stream 2 пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Текст: Александр Саможнев

Компания Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой об отмене дискриминационных мер относительно проекта газопровода "Северный поток-2".

Речь идет об отмене поправки в Газовую директиву ЕС, которая распространяется на газопроводы, идущие из третьих стран. В том числе, она предусматривает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По оценкам представителей Nord Stream 2 AG, эта поправка была разработана и принята исключительно с целью поставить в невыгодное положение проект и в целом препятствовать созданию трубопровода "Северный поток-2".

Компания также отметила, что дискриминация отдельного коммерческого проекта подрывает способность  рынка ЕС привлекать инвестиции для перехода к  энергетике, работающей на экологически чистом топливе.

Между тем в Еврокомиссии заявили, что не видит оснований для пересмотра согласованных ранее поправок в Газовую директиву и надеются на досудебное урегулирование разногласий. 

Экономика Бизнес Крупные компании В мире Европа Швейцария Газопровод "Северный поток-2"
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