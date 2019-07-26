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26.07.2019 18:20
Рубрика: Экономика

Крупным интернет-порталам могут ограничить долю иностранного участия

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами в РФ. В случае принятия он может коснуться в том числе компании "Яндекс", сообщил автор документа.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Законопроект внес член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он предложил ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Согласно законопроекту, основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

Фото: iStock
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Кроме того, в целях защиты персональных данных граждан Российской Федерации технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ.

Нарушение этих норм будет грозить запретом на рекламу. - В случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого ресурса и на таком ресурсе будет запрещена, - говорится в пояснительной записке.

- Перечень значимых для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсов будет составлять правительственная комиссия. Я считаю, что "Яндекс" это, безусловно, коснется, - сказал политик в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что в случае принятия документа "Яндексу" необходимо будет изменить структуру собственности.

Парламентарий пояснил, что из-за решений иностранных владельцев есть риск приостановки транзакций через сервис "Яндекс. Деньги". В таком случае, по его оценке, может наступить коллапс в важных финансовых секторах.

Прямая речь

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин:

"Уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность обусловила тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории Российской федерации традиционными средствами массовой информации.

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Ранее законом для зарегистрированных СМИ было определена максимальная доля иностранного участия в уставном капитале на уровне 20% голосующих акций. Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако, необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования.

Разработка новых норм не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичному бизнесу, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений".

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