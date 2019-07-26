Крупным интернет-порталам могут ограничить долю иностранного участия

Законопроект внес член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он предложил ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Согласно законопроекту, основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

Кроме того, в целях защиты персональных данных граждан Российской Федерации технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ.

Нарушение этих норм будет грозить запретом на рекламу. - В случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого ресурса и на таком ресурсе будет запрещена, - говорится в пояснительной записке.

- Перечень значимых для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсов будет составлять правительственная комиссия. Я считаю, что "Яндекс" это, безусловно, коснется, - сказал политик в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что в случае принятия документа "Яндексу" необходимо будет изменить структуру собственности.

Парламентарий пояснил, что из-за решений иностранных владельцев есть риск приостановки транзакций через сервис "Яндекс. Деньги". В таком случае, по его оценке, может наступить коллапс в важных финансовых секторах.

Прямая речь

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин:

"Уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность обусловила тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории Российской федерации традиционными средствами массовой информации.

Ранее законом для зарегистрированных СМИ было определена максимальная доля иностранного участия в уставном капитале на уровне 20% голосующих акций. Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако, необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования.

Разработка новых норм не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичному бизнесу, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений".