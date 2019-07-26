Лавров в Рио рассказал о создании Западом "псевдоправовой реальности"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на проходящей 26 июля во дворце МИД в Рио-де-Жанейро встрече глав МИД стран-членов БРИКС призвал участников организации придерживаться единства в ключевых вопросах, касающихся ситуации в мире.

"БРИКС, как и все входящие в наше объединение страны играют ключевую роль в переходе от однополярной системы к полицентричному мироустройству, - заявил Лавров. - Глобализация меняет соотношение общемирового баланса сил в пользу развивающихся стран и государств с формирующимися рынками. Фокус экономической активности, технологического развития и - как следствие - политического влияния смещается из Евроатлантики в другие регионы. Такие тенденции "по вкусу" далеко не всем".

По словам министра, сейчас в мире "проталкиваются решения в формате "коалиций по интересам" для их последующего агрессивного навязывания всем остальным странам от имени некого "международного сообщества". Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, "именно в этом (мы) видим суть продвигаемой лукавой формулы "миропорядка, основанного на правилах".

На деле же речь идет о попытке создания Западом псевдоправовой реальности для оправдания действий по сдерживанию конкурентов. Пресловутые "правила" зачастую являются произвольной интерпретацией базовых принципов и норм международного права. А порой и просто подменяют их. Конечная цель таких устремлений - обеспечение монополии на принятие решений по глобальным вопросам".

Следом министр озвучил поход России к разрешению кризисов в мире. Он отметил, что "путь к преодолению кризисов, будь то на Корейском полуострове, в Афганистане, на Ближнем Востоке или в Африке, - лежит исключительно через равноправный диалог сторон, через политико-дипломатические инструменты. При безусловном уважении суверенитета, международно-правовых норм и без вмешательства извне".

Как подчеркнул Лавров, странам БРИКС необходимо искать в такой ситуации точки соприкосновения.

"Надо углублять диалог наших дипломатических представительств в третьих странах, - заявил он. - Где возможно, готовить совместные документы, выступать с согласованными заявлениями. Разговаривать и по тем чувствительным вопросам, где наши мнения могут не совпадать. Надо в честном доверительном диалоге стремиться искать точки соприкосновения. Такая постоянная дипломатическая работа в формате "пятерки" сегодня остро необходима. Рассчитываю, что сможем обстоятельно обсудить эти вопросы в ходе нашей встрече в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет 26 сентября под российским председательством".

Видео: RT