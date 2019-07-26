Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди

В Рио-де-Жанейро 26 июля утром открылась встреча министров иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС).

На встречу министры приезжали по очереди в течение часа. Первым появился глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, последним - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого ждали с наибольшим интересом.

Высоких гостей встречал почетный караул из солдат с алебардами и моряков, одетых по форме 19 века.

В пруд, находящийся во внутреннем дворе дворца МИД, выпустили трех черных лебедей, видимо, для придания большей живости телевизионной картинке. Перед приездом Лаврова птицы выбрались из воды и направились к красной дорожке. Только в последний момент они почему-то передумали, и вернулись в водоем.

Нынешняя встреча БРИКС предваряет саммит лидеров стран-членов этой организации, который пройдет в Бразилиа в ноябре.