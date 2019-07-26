Новости

Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 17:45
Рубрика: Власть

Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди

Текст: Константин Волков ( Рио-де-Жанейро)

В Рио-де-Жанейро 26 июля утром открылась встреча министров иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС).

Фото: flickr.com/Palácio do Planalto
Президент Бразилии впервые рассказал о подходах к России и будущем БРИКС

На встречу министры приезжали по очереди в течение часа. Первым появился глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, последним - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого ждали с наибольшим интересом.

Высоких гостей встречал почетный караул из солдат с алебардами и моряков, одетых по форме 19 века.

В пруд, находящийся во внутреннем дворе дворца МИД, выпустили трех черных лебедей, видимо, для придания большей живости телевизионной картинке. Перед приездом Лаврова птицы выбрались из воды и направились к красной дорожке. Только в последний момент они почему-то передумали, и вернулись в водоем.

Нынешняя встреча БРИКС предваряет саммит лидеров стран-членов этой организации, который пройдет в Бразилиа в ноябре.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации БРИКС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года
Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера