Лукашенко: Беларусь никогда не станет рвать отношения с братской Россией

Приверженность целям и идеалам Союзного государства в очередной раз подтвердил 26 июля Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, который находится в Минске с трехдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента РБ.

Беларусь, подчеркнул глава республики, никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. "Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", - цитирует Лукашенко РИА Новости. По его словам, "это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?"

Однако белорусский лидер оговорился, сказав, что отношения с Россией вовсе не означают, что Минск может "поступаться в отношении Запада, Востока, Китая… своими принципиальными интересами". При этом он попросил визави не слушать "разные рассуждения", что Беларусь маневрирует между разными направлениями сотрудничества - "что мы туда-сюда, от кого-то зависимы".

Мир взаимозависим, напомнил Лукашенко, заявив: "Вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит. Так могут сказать о Латвии, Литве, Эстонии - мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает…, потому что все народы равны… Мы из того тоже исходим: не может довлеть государство, по площади или населению огромное, над кем-то, я это вообще не воспринимаю", - пояснил свою точку зрения президент РБ.

Давая оценку двусторонним отношением, он дал понять, что Минск намерен более серьезно развивать экономические отношения с Ригой, учитывая устойчивые дипломатические отношения, которым уже более 27 лет. По итогам минувшего года ЛР заняла 14-е место по товарообороту и 10-е место по экспорту среди стран, с которыми Беларусь осуществляет внешнеторговые операции.

Пока показатель белорусско-латвийских отношений почти в $600 млн - очень маленький с учетом имеющихся возможностей, убежден Лукашенко, сообщив, что в ближайшее время намерен увидеть современную Ригу.

Латвия, по словам Лукашенко, проявляет заинтересованность и в нормализации отношений РБ и ЕС, занимает прагматичную и взвешенную позицию по всем важным для республики вопросам.