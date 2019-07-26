Мединский: Все музейные сокровища России опишут за пять лет

Президент РФ Владимир Путин 26 июля встретился с министром культуры Владимиром Мединским в Кремле. Главной темой разговора стало развитие музейного дела. Глава Минкультуры пообещал описать все музейные сокровища страны в течение пяти лет.

Мединский напомнил, что еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все музейные сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог.

"Работа эта не велась. Мы запустили ее только в 2015 году, спустя десять лет после принятия закона, и уже за четыре года наши музейщики 16 миллионов музейных предметов полностью описали", - заявил Мединский.

По словам министра, "в течение ближайших пяти лет эта работа будет завершена, и все сокровища, которые накоплены были нашими предками и поколениями, будут соответствующим образом систематизированы и атрибутированы".