Медведеву заподозрили в романе с молдавским фигуристом

Совместная фотография Евгении Медведевой и молдавского фигуриста Лилиана Бынзаря породила немало слухов о романе молодых людей. Россиянка на своей страничке в Instagram все эти слухи опровергла.

Все началось с того, что оба молодых человека разместили совместные фотографии на своих страничках в Instagram. Подписчики россиянки тут же предположили, что в далекой Канаде у Медведевой завязались романтические отношения.

Все предположения опровергла сама Евгения. "Эм.. Ему 15", - ответила 19-летняя Медведева на пост, в котором один из подписчиков написал "Горько!".

Ранее Медведевой уже приписывали роман с болгарским певцом Кристианом Костовым, однако Евгения заявила, что они просто друзья.

Напомним, что в четверг издание Forbes опубликовало рейтинг топ-40 самых успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. В него вошла и Медведева, замкнувшая этот рейтинг.