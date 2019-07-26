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26.07.2019 21:30
Рубрика: Власть

МИД РФ пояснил позицию по обвинения в Австрии Зайцева

Текст: Александр Саможнев

МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг россиянина Игоря Зайцева, которого австрийская сторона обвинила в деятельности "в ущерб Альпийской республике".

Дипломаты пояснили, что считали  вопрос по Зайцеву в отношениях с австрийскими партнерами закрытым. Именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии. "Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах", - отмечает МИД РФ.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что надуманное дело не стоит даже комментария. Доводы в отношении российского гражданина строятся на предположениях. А целью информационных вбросов является ухудшение   двусторонних отношений.

Накануне МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего Игоря Зайцева. Предполагается, что он склонил к выдаче военной тайны 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Стало известно также о том, что россиянином занимались не австрийские, а зарубежные спецслужбы.

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