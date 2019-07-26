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26.07.2019 17:57
Рубрика: Власть

МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT

Текст: Александр Саможнев

В очередной раз Москва становится свидетелем того, как британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Телеканал RT возмутился штрафом в 200 тысяч фунтов без решения суда

Отмечается, что российская сторона рассматривает решение регулятора Ofcom о наложении штрафа на телеканал RT в размере 200 тысяч фунтов в качестве акта прямой цензуры.

Дипломаты обратили особое внимание на тот факт, что штраф присужден без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу. Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности.

"Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона", - следует из сообщения российского дипведомства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД
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