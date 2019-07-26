Минаков: В шоке, что Дрессел побил рекорд Фелпса на моих глазах

Американец Калеб Дрессел побил мировой рекорд своего соотечественника легендарного пловца Майкла Фелпса на дистанции 100 метров баттерфляем, установленный в 2009 году. Россиянин Андрей Минаков, принимавший участие в заплыве с Дресселом, поделился своими впечатлениями о произошедшем.

Дрессел в полуфинальном заплыве на 100-метровке баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее финишировал с результатом 49,50 секунды. Время Фелпса - 49,82. Россиянин Андрей Минаков, плывший с Дресселом по соседним дорожкам, показал второй результат в полуфиналах - 50,94 секунды. Третьим стал венгр Криштоф Милак, который двумя днями ранее обновил мировой рекорд Фелпса на дистанции 200 метров баттерфляем.

"Я был в шоке от того, что рядом со мной творилась история. А Дрессел же еще следом плыл полуфинал на 50 метров кролем. Кажется, ему все равно на скольких дистанциях подряд стартовать, - сказал Минаков журналистам. - Что касается Фелпса, то уже второй его рекорд в баттерфляе пал. Но это должно было случиться. Хорошо, что это происходит на наших глазах, мы увидели это вживую".

Еще один новый мировой рекорд установила американка Реган Смит, показав в полуфинале дистанции 200 метров на спине время 2 минуты 3,35 секунды. Предыдущее достижение принадлежало ее соотечественнице Мисси Франклин (2.04,06) и было установлено на Олимпиаде в Лондоне семь лет назад.