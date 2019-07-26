Музей китайского баскетбола появится в Тяньцзине

Музей будет некоммерческой организацией, нацеленной на развитие и хранение традиций баскетбольной культуры Китая. Предполагается, что он станет базой для знакомства с историей становления этого вида спорта в стране и образовательным центром.

Как подчеркнул Яо Мин, о создании музея мечтали китайские баскетболисты нескольких поколений, заботящиеся о передаче и распространении баскетбольной культуры в Китае.