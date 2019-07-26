На футболистов "Арсенала" совершено вооруженное нападение

В Лондоне на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца напала группа вооруженных ножами молодых людей. Инцидент произошел в одном из районов северной части столицы.

По данным газеты The Sun, злоумышленники на скутерах сначала преследовали автомобиль футболистов, а затем атаковали сидящих в машине игроков. На помощь спортсменам пришли сотрудники одного из ближайших ресторанов, пишет РИА Новости.

По данным полиции, нападение было с совершено с целью ограбления. Сообщается, что оба игрока лондонской команды не пострадали. Задержать злоумышленников пока не удалось, ведется следствие.