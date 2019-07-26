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Не берите подделку. Обнаружена фабрика фальшивых смартфонов Huawei

Текст:   Антон Благовещенский
26.07.2019,  
13:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция китайского города Ханчжоу обнаружила подпольный цех по производству поддельных смартфонов Huawei.

"Фабрика фальшивок" была раскрыта в ходе случайного визита в квартиру, которую якобы арендовала семья. В помещении обнаружилось множество смартфонов и аксессуаров Huawei.

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Часть работников занималась ремонтом и сборкой устройств, другая - запаковывала девайсы в фирменные коробки. Полицейские изъяли 600 поддельных смартфонов, в целом же компания нанесла ущерб Huawei на миллионы долларов, пишет Gizmochina.

Кому именно были проданы устройства, сейчас установить уже не удастся. В Huawei обратили внимание покупателей на то, что приобретать ее смартфоны необходимо только в авторизованных точках продаж.

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