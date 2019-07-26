Новые технологии превращают объекты культуры в востребованные общественные пространства

Музей русского зарубежья на Таганке - новейшее культурное пространство Москвы, открытое на базе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в конце мая 2019 года. Без натяжек он представляет собой музей поколения 4.0, мультимедийная инфраструктура которого создана ИТ-компанией КРОК. В музее оцифрованы и представлены в удобном для восприятия формате свыше двух тысяч экспонатов. Экспозиция объединена в единое арт-пространство, осмысленное и интерактивное. Так, например, экскурсия стартует с показа фильма об истоках русской эмиграции. В его финале по всему помещению музея - экранам, стенам - пролетают птицы, символизирующие прощание с родиной. В ходе экскурсии в зале меняется освещение, цвета и звуки, по датчикам движения на мультимедийных экспозициях для посетителей запускается различный контент (интервью, исторические кадры, фотографии) с системой направленного озвучивания.

По данным из открытых источников от 2018 года, в 2367 российских музеях оцифровано в среднем 14% экспонатов. Тем временем в Европе - 31%. Чем восточнее, тем ниже уровень цифровизации. В Северо-Западном округе оцифрована четверть экспонатов, в Уральском - 18%, в Центральном - 11%, в Дальневосточном - всего 6%. Лидирует в России Санкт-Петербург - с рекордными 36% оцифровки против 10% в Москве. Получается, Музей на Таганке - не единственный передовой музей, но и не один из многих.

Тем временем, подрастают поколения с принципиально новым форматом восприятия информации, воспитанные цифровой средой. За их внимание (впрочем, как и за внимание людей постарше, для которых новые технологии нередко сами по себе становятся удивительными открытиями) музеи борются не только между собой, но и с телевидением, кинотеатрами, игровой индустрией и пр.

Стремясь заинтересовать аудиторию, музеи учатся по-новому с ней общаться с помощью новых технологий. Современные решения позволяют создавать максимально наглядный, удобный и эффективный с точки зрения восприятия контент, обеспечивая при этом комфорт посетителей и сохранность экспонатов. Часть музеев только начинает процесс цифровизации, добавляя, например, к табличкам с наименованиями экспонатов QR-коды. Другие создают виртуальные галереи на сайтах.

Несмотря на то, что каждый музей выбирает свой собственный путь развития, digital-проекты стартуют с комплексной технологической экспертизы. Она особенно необходима, когда музей создает или планирует модернизировать ИТ-инфраструктуру - основу для последующего внедрения современных технологий.

Музей как единое информационное пространство

Ключевая тенденция в цифровом преобразовании объектов культуры - создание единого информационного пространства на основе Wi-Fi, которое позволяет посетителям музеев пользоваться различными его сервисами - сориентироваться внутри, узнать историю экспонатов и даже порекомендовать экспозицию к просмотру друзьям, что называется, "не отходя от кассы".

И здесь на помощь приходит Интернет вещей. Согласно его концепции, окружающие нас вещи (гаджеты, бытовые приборы и пр.) находятся в едином коммуникационном поле и, как результат, постоянно взаимодействуют между собой. Взять, к примеру, смартфон.

Установленное в телефон мобильное приложение музея служит посетителю навигатором, позволяя ему максимально быстро прокладывать маршрут до любого интересующего объекта, либо зала, а также аудио/видеогидом. Для пользователя приложения вся территория музея становится интерактивной. Следуя установленному маршруту, посетитель получает информацию об экспонатах музея (в виде текстового описания, аудиодорожки или видеоролика) в зависимости от его текущего месторасположения; он может ставить оценки экспозициям, включая комментарии в социальных сетях; участвовать в конкурсах; знакомиться с новостями музея. Мобильный гид также позволяет выбрать заранее подготовленный тематический маршрут для экскурсии.

Такие мобильные приложения уже появляются в российских музеях. Яркий пример - интеллектуальный мобильный гид Музея русского импрессионизма, реализованный на базе технологий Cisco. Приложение стало победителем Международного фестиваля аудиовизуальных и мультимедийных технологий в сфере наследия F@MP 2.0. Мобильный гид помогает ориентироваться внутри музея - максимально быстро находить дорогу к нужному объекту, приложение "видит" (с помощью Wi-Fi и маячков iBeacon) гостя и автоматически запускает рассказ о картине или художнике. На основе мобильного приложения для удобства гостей также реализован аудиогид и видеогид на русском языке жестов.

Благодаря Wi-Fi музеи могут получать аналитические данные о перемещениях посетителей. Например, "тепловая карта" на основе активности гостей покажет наиболее посещаемые зоны экспозиций. Интеграция мобильного приложения с соцсетями даст информацию о возрасте, поле и привычках посетителей. Детальное знание своей аудитории поможет музеям не только привлекать больше гостей, но и дополнительно зарабатывать на рекламе партнеров в приложении.

Сегодня многие музеи заинтересованы во внедрении беспроводных технологий передачи данных. В частности, КРОК вместе с Cisco реализуют проекты для нескольких культурных объектов Москвы по созданию Wi-Fi-инфраструктуры. Как пример, формирование единой информационной среды Музея-Усадьбы "Архангельское". Wi-Fi инфраструктура и внедрение решений по аналитике поведения посетителей позволит музею обеспечить максимально удобное взаимодействие с гостями - предоставить сервис бронирования и оплаты (от электронных билетов на мероприятие до оплаты парковки), навигационный сервис (построение оптимального маршрута до музея, ориентация на территории - кафе, банкоматы, WC пр.), сервис связи - доступ в Интернет и социальные сети.

В соответствии с законодательством РФ авторизация пользователя является обязательным условием для получения доступа к бесплатной Wi-Fi сети музея. При подключении к Wi-Fi пользователи попадают на специальную страницу, где им необходимо ввести свой номер телефона. Сам процесс авторизации, который может быть осуществлен по SMS или звонку, занимает всего несколько секунд.

Из музея в арт-пространство

Мультимедийные технологии дают музеям большие возможности в части визуализации экспозиций: в фондохранилищах музеев находится огромное количество исторических экспонатов - документов, писем, фотографий, книг. Рассматривать их за стеклом - достаточно скучное занятие для посетителей. Зачастую музеи не могут расположить экспонаты даже за стеклом, т.к. для этого требуется слишком много места. Музеи лишь изредка их извлекают для специализированных выставок.

"Digital-среда меняет привычки потребления информации. Контент становится не только интерактивным и развлекательным, но и более персонализированным. Музеи создают новый опыт коммуникации, нестандартные способы привлечения аудитории с помощью мультимедиа . Они позволяют создавать "бесшовные" цифровые пространства, простые и удобные в управлении. Каждый такой проект помогает вывести коммуникацию на совершенно новый уровень", - прокомментировал Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов ИТ-компании КРОК.

Мультимедийные решения дают экспонатам новую жизнь. Интерактивные экраны, встроенные в соответствии с концепцией музея в практически любые предметы интерьера, позволяют демонстрировать посетителям весь объем информации, давать подсказки и разъяснения, создавать особую атмосферу восприятия - например, за счет 3d-визуализации контента и интерактивных игровых элементов и пр. Сегодня компании, внедряющие аудиовизуальные технологии в музеях, подбирают под каждый тип контента конкретную цифровую поверхность. Их форма и размер ограничиваются только фантазией производителей.

В последнее время, помимо мультимедийных экранов, в музеях становится востребованной технология видеомэппинга (3D-проекции на физический объект, например, стену с учётом ее геометрии и местоположения в пространстве). С помощью видеомэппинга музеи добиваются вау-эффекта от знакомства с экспозицией, еще больше погружая посетителей в демонстрируемый контент.

При создании современных мультимедийных экспозиций невозможно обойтись без систем озвучивания. Они помогают сделать посещение музея более удобным для гостей. С помощью этого решения аудио контент слышен только тому человеку, который находится рядом с экспонатом. Звук не рассеивается по музейному пространству, не смешивается с посторонними шумами и не мешает остальным посетителям.

Виртуальные музейные экспозиции

Новые технологии способны дать музею даже "дополнительный зал": очки виртуальной реальности легко переносят посетителя в любую эпоху или место. Например, CROC VR с помощью технологии фотограммерии, объединяющей фотографии в трехмерный образ, создали виртуальную копию красивейшего зала Юпитера Нового Эрмитажа. Ее продемонстрировали во многих городах, и "посетители" виртуального зала смогли детально рассмотреть 46 предметов античного искусства.

Не менее увлекательные вещи можно реализовать с помощью дополненной реальности, когда нереальные, виртуальные, объекты в восприятии человека становятся частью реальной окружающей обстановки. Помимо новых возможностей информационного сопровождения экспозиций, с помощью технологии дополненной реальности музеи могут проводить квесты, привлекая тем самым большее число посетителей.

Дроны

Беспилотные летательные аппараты (дроны) выполняют очень важную функцию - они помогают музеям следить за безопасностью и, таким образом, обеспечивать сохранность экспонатов. С помощью дронов музеи могут более эффективно следить за правопорядком во время массовых мероприятий (фестивалей, концертов), осуществлять мониторинг периметра, оперативно расследовать происшествия и пр.

Так или иначе, в современном мире даже под вывесками "заповедников без гаджетов" сегодня нередко скрывается огромная работа на основе современных цифровых решений. А если музей претендует на статус не просто хранилища, а нового общественного пространства, без таких решений обойтись почти практически невозможно.