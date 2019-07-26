Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет

Закон разработан во исполнение перечня поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию и по итогам "прямой линии" с Владимиром Путиным.
Первая новелла касается так называемого критерия нуждаемости. Он повышается с полутора до двух прожиточных минимумов на одного члена семьи в данном субъекте Федерации.
Вторая - изменение периода выплаты пособия, он увеличивается с полутора до трех лет. В связи с этим меняется порядок подачи заявления о назначении выплаты: новое заявление подается ежегодно до достижения ребенком возраста трех лет.
"Таким образом, положения Федерального закона направлены на усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и повышение уровня рождаемости в РФ", - говорится в заключении профильного комитета по социальной политике.