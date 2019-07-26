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26.07.2019 13:59
Рубрика: Власть

Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет

Текст: Галина Мисливская
С 2020 года многие российские семьи с маленькими детьми смогут существенно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет, которое сейчас составляет 50 рублей в месяц. Соответствующие поправки в закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" одобрил в пятницу Совет Федерации.
Фото: Виталий Невар/ ТАСС Фото: Виталий Невар/ ТАСС
Фото: Виталий Невар/ ТАСС

Закон разработан во исполнение перечня поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию и по итогам "прямой линии" с Владимиром Путиным.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Минтруд: На пособия на детей до трех лет выделят 70-80 млрд рублей

Первая новелла касается так называемого критерия нуждаемости. Он повышается с полутора до двух прожиточных минимумов на одного члена семьи в данном субъекте Федерации.

Вторая - изменение периода выплаты пособия, он увеличивается с полутора до трех лет. В связи с этим меняется порядок подачи заявления о назначении выплаты: новое заявление подается ежегодно до достижения ребенком возраста трех лет.

"Таким образом, положения Федерального закона направлены на усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и повышение уровня рождаемости в РФ", - говорится в заключении профильного комитета по социальной политике.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Декретные и пособия на ребенка Законопроекты и комментарии
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