Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет

С 2020 года многие российские семьи с маленькими детьми смогут существенно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет, которое сейчас составляет 50 рублей в месяц. Соответствующие поправки в закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" одобрил в пятницу Совет Федерации.

Закон разработан во исполнение перечня поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию и по итогам "прямой линии" с Владимиром Путиным.

Первая новелла касается так называемого критерия нуждаемости. Он повышается с полутора до двух прожиточных минимумов на одного члена семьи в данном субъекте Федерации.

Вторая - изменение периода выплаты пособия, он увеличивается с полутора до трех лет. В связи с этим меняется порядок подачи заявления о назначении выплаты: новое заявление подается ежегодно до достижения ребенком возраста трех лет.

"Таким образом, положения Федерального закона направлены на усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и повышение уровня рождаемости в РФ", - говорится в заключении профильного комитета по социальной политике.