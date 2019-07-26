Австралийские власти разрешили охоту на диких кошек

Правительство Австралии объявило диких кошек чумой и разрешило охоту на них: к 2020 году 2 миллиона диких кошек должны быть убиты, пишет NZZ. Цель этой кампании - спасти от уничтожения животных, обитающих только в Австралии, включая птиц, лягушек, кузнечиков, черепах, жуков и ракообразных.

После прибытия первых поселенцев в 1788 году континент навсегда потерял, по данным министерства окружающей среды Австралии, 34 местных вида животных. "Это самый высокий показатель в мире", - говорит Сара Легге из Австралийского национального университета.

"Дикие кошки - это опасность номер один, и они повсюду, - утверждает Эндрю Кокс, член национальной группы по борьбе с дикими кошками. - Если не контролировать численность кошек, можно потерять всех мелких и средних млекопитающих Австралии".

Оказывается, на континенте в дополнение к 3,9 миллионам домашних кошек живут от 2 до 6,3 миллионов диких кошек. В 2015 году правительство Австралии объявило: к 2020 году 2 миллиона диких кошек должны быть убиты. Это вынужденная мера, говорят власти: чтобы спасти от уничтожения животных-эндемиков. "Кошки убивают более 1 миллиона птиц каждый день и около 650 миллионов рептилий каждый год", - приводит данные статистики Легге.

Исследователи изучили рацион 10000 кошек по всей стране. В животе одной кошки было обнаружено рекордное количество ящериц - 40. Коллега Легге сообщает, что количество рептилий, птиц и млекопитающих, убитых домашними и дикими кошками, составляет 2 миллиарда в год.

Но и это еще не все: дикие кошки распространяют опасные заболевания, например, токсоплазмоз.

Таким образом, санкционировав в 2015 году охоту на диких кошек, австралийские власти планируют решить проблему. Как сообщается, к 2016 году было убито около 211 000 животных, к 2020 году - должно быть в 10 раз больше.

Однако против действий правительства выступили защитники животных. Решение проблемы они видят не в убийстве животных, а в контроле популяции.

"Кошка или кенгуру - все животные имеют одинаковое желание жить и жить без боли. Мы должны найти гуманное решение, чтобы сократить их численность", - сказала Алиша Наксакис, представитель PETA, организации по защите животных. PETA, кстати, тоже предлагает решение этой проблемы - кампанию по стерилизации диких кошек.