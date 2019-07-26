Отдых на природе: как выбрать правильную туристическую палатку

Лето - сезон отпусков, и многие предпочитают не проводить время на курорте, а испытать себя в походе по горам, сплавиться по реке или же отправиться на охоту и рыбалку. В любом случае не обойтись без палатки, но чтобы отдых не обернулся трагедией, необходимо соблюдать несколько правил.

"Если турист едет на машине и останавливается в кемпинге, то подойдет кемпинговая палатка - она высокая и в ней много места, можно разместить большое количество людей. Но такая палатка достаточно тяжелая и объемная, поэтому для пеших походов она точно не подойдет", - сообщает aif.ru.

Для пешего похода лучше взять штурмовую палатку - легкая, крепкая и хорошо защищающая от сильного ветра. Они бывают одно- и двухслойные, и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Однослойная - легкая, но во влажную погоду на ее стенках образуется конденсат, и если палатку не проветривать, то все вещи на утро окажутся влажными. Двухслойная - тяжелее, но надежнее защищает от непогоды. На случай дождливой погоды лучше выбирать палатку с маркировкой PU - это означает, что ткань пропитана полиуретаном и влагостойкая, либо SI - с силиконовой пропиткой, также отличается влагостойкостью.

Главное правило, как поясняет эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин, в палатке нельзя курить и разводить открытый огонь, и костер надо разводить на расстоянии большем, чем разлет искр костра. Кемпинговые плитки с газовыми баллончиками тоже следует размещать подальше от палатки. Синтетические ткани вспыхивают и горят за считанные секунды.

Палатку также всегда следует держать закрытой на молнию, чтобы в нее не заползла змея или ядовитые насекомые. От комаров, ос и пчел отлично защитит москитная сетка, которой надо занавешивать окна и вход. Кроме того, лучше всего устанавливать палатку на ночлег в сосновых лесах, растущих на песчаных почвах, или в других местах, где нет травы, с которой клещи перескакивают на людей. И обязательно обрабатывайте наружные стены палатки, одежду и открытые участки кожи репеллентами.