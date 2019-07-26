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26.07.2019 16:30
Рубрика: Спорт

Пловец Чупков выиграл золото чемпионата мира с мировым рекордом

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России по плаванию завоевала третью золотую награду на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Антон Чупков с мировым рекордом победил на дистанции 200 метров брассом.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В решающем заплыве Чупков после половины дистанции плыл последним, уступая лидеру более 1,5 секунды. Однако на второй половине дистанции сумел прибавить и выиграть. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 06,12 секунды. Предыдущий мировой рекорд был равен 2.06,67.

Второе место в заплыве занял представитель Австралии Мэттью Уилсон - 2.06,68. Замкнул первую тройку японец Иппеи Ватанабе - 2.06,73.

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Победу одержала команда Австралии.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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