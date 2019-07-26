Пловец Чупков выиграл золото чемпионата мира с мировым рекордом

Сборная России по плаванию завоевала третью золотую награду на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Антон Чупков с мировым рекордом победил на дистанции 200 метров брассом.

В решающем заплыве Чупков после половины дистанции плыл последним, уступая лидеру более 1,5 секунды. Однако на второй половине дистанции сумел прибавить и выиграть. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 06,12 секунды. Предыдущий мировой рекорд был равен 2.06,67.

Второе место в заплыве занял представитель Австралии Мэттью Уилсон - 2.06,68. Замкнул первую тройку японец Иппеи Ватанабе - 2.06,73.

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Победу одержала команда Австралии.