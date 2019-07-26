Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Неудача тульского "Арсенала" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы позволила Португалии немного сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В настоящий момент России в рейтинге УЕФА занимает шестое место, что позволит в сезоне 2021/22 получить шесть мест в еврокубках - три в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы. Однако после первого же матча Португалии удалось немного приблизиться к России.

В четверг тульский "Арсенал" в дебютном матче в еврокубках дома неожиданно уступил "Нефтчи" - 0:1. В то же время португальский клуб "Витория" в гостях одолела "Женесс" из Люксембурга - 1:0.

На данный момент рейтинг России остался прежним - 42,216 балла, а Португалия сумела прибавить в свою копилку 0,2 балла. Теперь у португальцев - 40,149 балла.

Напомним, что Россию в еврокубках представляют шесть клубов - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" в Лиге чемпионов, ЦСКА, "Спартак" и "Арсенал" - в Лиге Европы. То есть, все очки, набранные российскими командами по ходу нынешнего сезона, будут делиться на 6, тогда как у Португалии 5 клубов.

Немаловажным для таблицы коэффициентов УЕФА станет противостояние "Краснодара" и "Порту" в борьбе за место в Лиге чемпионов. Успех португальцев поможет им заметно сократить отставание от России.