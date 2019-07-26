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Рубрика: Власть

Путин подписал закон "о брендах" регионов

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на продвижение региональных брендов.

В частности, закон вводит в Гражданский кодекс новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое указание".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Теперь географическим происхождением товара должны определяться его особое качество, репутация и хотя бы одна из стадий производства. То есть по новым нормам, как ранее пояснял один из авторов законопроекта депутат Павел Крашенинников, нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием.

Законом предусматривается целый перечень случаев, когда географическое название не может быть зарегистрировано, если оно повторяет уже существующий товарный знак или вводит потребителей в заблуждение.

Географическое указание признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом.

Власть Работа власти Регионы Президент Гражданское законодательство
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